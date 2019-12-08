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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: السعودية أحسنت قولا وفعلا في التعامل مع جريمة بنساكولا والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة ارهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها.
وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، كانون الأول 08، 2019: أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً.
وكان متدرب سعودي أطلق النار على أمريكيين في قاعدة عسكرية بفلوريدا وأسفر إطلاق النار بوقع قتلى وجرحى.
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