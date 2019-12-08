حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأحد 8 ديسمبر 2019

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة، في حين يتوقع أن تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الضباب على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال شرق المملكة.

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ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.