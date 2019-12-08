شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تجري تجربة "مهمة للغاية" في الأقمار الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها أجرت تجربة مهمة للغاية في مركز سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن معهد العلوم الدفاعية الكوري الشمالي أجرى هذه التجربة، وأبلغ اللجنة المركزية للحزب الحاكم بنتائجها الناجحة. وأفاد بيان للمعهد أن نتائج هذه التجربة سوف تؤدي دورا مهما في تغيير الوضع الاستراتيجي لكوريا الشمالية.

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