قرقاش: إدانة السعودية الفورية لجريمة فلوريدا "خير رد" من المملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الإدانة السعودية الفورية وعلى جميع المستويات لجريمة ولاية فلوريدا "تعد خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة وسمعتها".

وأشار قرقاش إلى أن السعودية أخذت زمام المبادرة رسميًا وشعبيًا ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال قرقاش: "الإدانة السعودية الفورية، وعلى جميع المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها، أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً".

ومساء الجمعة، قدم مسؤولون سعوديون، تعازيهم للشعب الأمريكي ولعائلات المتضررين جراء إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 بينهم المهاجم، وإصابة 8، واصفين الحادث بأنه "مأساوي".

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا وما نتج عنه من قتلى ومصابين.