البيان تكشف عن إنجاز يضع الإمارات في قائمة الدول المتقدمة في مجال الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة البيان في إفتتاحيتها اليوم "انه في 25 سبتمبر الماضي حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً كبيراً غير مسبوق عربياً، إنجازاً يضعها في قائمة الدول المتقدمة المعدودة على مستوى العالم في مجال الفضاء، وذلك عندما انطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في أول مهمة فضاء إماراتية عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية حاملاً معه آمال وطموحات وطن يمضي قدماً برؤية قيادته وعزيمة شبابه لتحقيق الإنجازات وتبوء مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة..



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وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة .

وأشارت إلى أن هذا الإعلان كان صريح عن بداية المسيرة التي لم يصدقها البعض من ضعاف الطموح وضيقي الآفاق، ولم تمضِ ثلاثة أشهر على رجوع المنصوري من رحلته الناجحة التي حققت بكفاءة عالية كل أهدافها، ووضعت دولة الإمارات في مصاف قائمة الدول المتقدمة المعدودة في هذا المجال، حتى أعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإشارة لانطلاق المسيرة والاستعداد للرحلة المقبلة، وذلك بإعلان سموه بالأمس الذي قال فيه: "نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء.. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء.المهمة مستمرة. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها".

و اختمت صحيفة البيان افتتاحيتها مؤكدة ان دولة الإمارات لا حدود لطموحها على الأرض ولا في الفضاء.