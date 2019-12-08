العراق: تظاهرة جماهيرية لطرد المخربين وتأييداً للمرجعية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، تظاهرات جماهيرية حاشدة كان في مقدمتها العشرات من شيوخ ووجهاء بغداد، دعما لسلمية التظاهرات وتأييدا للمرجعية الدينية.

وانطلقت جموع المتظاهرين من شارع فلسطين باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، ورفع المتظاهرون شعارات تهدف لطرد المخربين من التظاهرات وتطالب بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية والحفاظ على السلمية في التظاهرات المطلبية التي يشهدها العراق منذ شهرين.

وأكد المتظاهرون على ضرورة اخراج وطرد المخربين من بين صفوف المتظاهريين السلميين باعتبار ان المطالب الحقة تأخذ بالطرق السلمية القانونية.

ورددوا شعارات تمجد بدور المرجعية الدينية باعتبارها صمام الامان للعراق والشعب العراقي، وأكد خلال شعاراتهم على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي والمطلبي الحق للمتظاهرين.