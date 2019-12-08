نفت مصادر رئاسة الجمهورية في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، وجود أي خلفيّة في تحديد مواعيد الكتل النيابية للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة غدًا الإثنين في القصر الجمهورية".
وأكّدت أنّ "لا شيء في الأمر سوى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يجب أن يلتقي بداية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الّذي حدّد موعده الساعة العاشرة والنصف، وبالتالي تسهيل المهمّة له، وكي لا يذهب ثمّ يعود مرّات عدّة إلى القصر الجمهوري، حَدّد موعدًا لـ"كتلة المستقبل" التي يرأسها في بداية الاستشارات".
وأوضحت المصادر أنّ "الأمر نفسه أُخذ بالاعتبار في تحديد موعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، موضحةً أنّ "بما أنّ بري، ووفق الدستور، عليه أن يلتقي رئيس الجمهورية في نهاية الاستشارات لإطلاعه على نتائجها، كان الخيار تحديد موعد له ولكتلته في آخر المواعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رئاسة الجمهورية للشرق الأوسط: لا خلفية بتحديد مواعيد الكتل للمشاركة بالاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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