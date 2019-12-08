القوات الأردنية أحبطت تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

ذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، لـ"وكالة الأنباء الأردنية- بترا"، أنّ "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أحبطت على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة سيارة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأوضح أنّه "تمّ تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدّى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري"، لافتًا إلى أنّ "بعد تفتيش المنطقة والسيارة، ضبطت نحو مليونين و703 ألف حبّة نوع "كبتاغون"، 12012 كف حشيش، 22250 حبّة نوع "لاريكا" و17 ألف حبّة مخدّرة مختلفة الأنواع؛ وتمّ تحويلها إلى الجهات المختصّة".
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