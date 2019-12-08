تعليق العمليات بأكبر مستودع نفطي في العاصمة الليبية بسبب كثافة الاشتباكات

كشفت شركة "​البريقة​" لتسويق ​النفط​ التابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، "أنّها علّقت العمليّات وأجلَت كلّ الموظفين من مستودعها في العاصمة الليبية ​طرابلس​، بسبب كثافة الاشتباكات وتعرُّض المدينة للقصف".

وأوضحت في بيان، "أنّها اضطرّت إلى تفعيل خطة الإخلاء التام حرصًا علي سلامة المستخدَمين، واتّخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة، من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركات القطاع"، مبيّنةً أنّ "عمليّة الإخلاء لم تؤثّر بشكل مباشر على إمدادات ​الوقود​".

وطمأنت الشركة، المواطنين بأنّ "الوقود متوفّر وعمليّة تزويد ​المحروقات​ تسير بشكل اعتيادي من ميناء طرابلس البحري، وأنّ توزيع ​الغاز​ مستمرّ من مستودع الهاني بالعاصمة".

ومستودع طرابلس هو الأكبر بالعاصمة ويلبّي احتياجات معظم سكانها من الغاز المنزلي و​البنزين​، الّذي يتمّ ضخّه من مستودع الزاوية النفطي غربي العاصمة.