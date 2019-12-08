حزب ايفو موراليس سماه مدير حملة "الحركة نحو الإشتراكية" بالانتخابات المقبلة

أعلن حزب الرئيس البوليفي السابق ​ايفو موراليس​، اختياره ليكون مدير حملة "الحركة نحو الإشتراكية"، في الانتخابات المقبلة.

ولفت موراليس في تعليق على مواقع التواصل الإجتماع، بعد قرار ​الجمعية العمومية​ لحزبه الّتي انعقدت في مدينة كوشابامبا، إلى "أنّني أُقدّر الثقة الّتي أوليتموني إياها عبر تسميتي مديرًا للحملة". وركّز على "أنّنا سنختار مرشّحًا موحّدًا ونفوز في الانتخابات من الدورة الأولى. شكرًا لأنّكم لم تتخلّوا عنّي، سأكون دومًا معكم. معًا، سننتصر".

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى في 18 عامًا، الّتي لا يترشّح فيها الرئيس البوليفي السابق.

وكان موراليس قد اضطر إلى الاستقالة في 10 تشرين الثاني الماضي، بعد تخلّي الجيش والشرطة عنه، في أعقاب ثلاثة أسابيع من ​التظاهرات​ ضدّ انتخابات رئاسية شابها التزوير بحسب المعارضة. ولَجأ على إثر ذلك إلى ​المكسيك​.