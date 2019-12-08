الوطن السورية: أجواء إيجابية في لقاء علي مملوك ووجهاء العشائر العربية بالقامشلي

أكد مصدر مطلع لـ"الوطن" السورية، بأن رئيس مكتب ​الأمن​ الوطني ​اللواء​ ​علي مملوك​، اجتمع يوم الخميس الفائت، مع عدد من وجهاء ​العشائر​ العربية في ​القامشلي​.

وكشف المصدر أن الهدف من زيارة مملوك، هو لمُّ الشمل وإعطاء دفع وطني باتجاه تحقيق المصلحة العليا، ومواجهة الأخطار التي تواجه السوريين وعلى رأسها الغزو التركي للأراضي السورية.

وبحسب المصدر فقد جرى اللقاء مع نحو 30 شيخاً من وجهاء العشائر العربية، وكانت الأجواء إيجابية.

وكانت مصادر إعلامية نشرت مساء الخميس معلومات عن اجتماع عقد في ​مطار القامشلي​ واستمر أربع ساعات جمع رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بمجموعة من وجهاء العشائر العربية.

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