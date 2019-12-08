رئاسة إقليم كردستان: قلقون من استمرار أعمال العنف بالعراق ويجب معاقبة المجرمين

ركّزت رئاسة ​إقليم كردستان​، على "أنّنا ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الأحداث وأعمال ​العنف​ في ​بغداد​ والمحافظات ​العراق​ية الأخرى"، مشدّدةً على أنّ "عمليّات القتل الّتي استهدفت المتظاهرين المدنيّين في جسر السنك وساحة الخلاني ب‍بغداد، جرائم غير مبرّرة، والمجرمون مهما كانوا ومن أي جهة كانوا، على المؤسسات والجهات المسؤولة في العراق أن تعثر عليهم وتتعامل معهم وفقًا للقانون".

ولفتت في بيانن إلى "أنّنا إذ نتقدّم بتعازينا القلبيّة العميقة لذوي الضحايا ونشاركهم أحزانهم ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، نشدّد على أنّ ​التظاهرات​ السلميّة حقّ دستوري مشروع ومكفول، وأنّ من غير المقبول بكلّ الصور أن تُمارس تلك التجاوزات وذلك العنف المفرط ضدّ المتظاهرين، وأن يتمّ استهدافهم باعتداءات وهجمات من هذا النوع".

وأكّدت الرئاسة أنّ "من واجب جميع الجهات التعامل بروح وطنيّة مسؤولة مع الوضع، لكي لا يخرج عن السيطرة ولا تقع تطورات أكثر خطورة، ولا يراق المزيد من الدماء"، مركّزةً على "ضرورة أن يتصرّف الجميع ضمن إطار القانون".