روحاني: موازنة الدولة مصممة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر تقليص الاعتماد على النفط

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أنّ "موازنة الدولة مصمَّمة لمقاومة ​العقوبات الأميركية​ عبر تقليص الاعتماد على ​النفط​". وشدّد خلال تقديم ميزانية العام الجديد لمجلس الشورى الإيراني، على "أنّنا أحبطنا مخطّط الأعداء لكسر اقتصاد بلادنا"، لافتًا إلى أنّ "ميزانيّتنا الجديدة تؤكّد أنّه يمكننا إدارة البلاد رغم العقوبات، ونحن نشهد نموًّا اقتصاديًّا في مجالات عديدة".

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