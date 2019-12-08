قتلى في حريق مصنع في نيودلهي









اسماء السيد - نيودلهي: قتل 30 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، ويخشى من أن ترتفع الحصيلة أكثر،وفق ما أفادت الشرطة لفرانس برس.

وشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال سونيا تشودري نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصا".