أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في القاعدة الأمريكية على العملية

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في أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في قاعدة بينساكولا الأمريكية، استنكر سعد بن حنتم الشمراني، عم مطلق النار، الطالب السعودي، محمد سعيد الشمراني، هذه العملية التي أدت لمقتل 3 أشخاص.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الشمراني قوله، إن ابن شقيقه "بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام".
وأكد عم منفذ الهجوم، حسب الصحيفة، أن "قبيلته ومنذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي"، موضحا أن "الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة وما زالوا بكل وفاء وإخلاص يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف".
وكشف أن والد محمد متقاعد من السلك العسكري بعد أن أفنى سنوات من عمره "خدمة لدينه ووطنه وقيادته"، لافتا إلى أن ابنه ابتعث إلى الولايات المتحدة متخصصا في تطوير أجهزة المطارات.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم نفذ على يد طالب سعودي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة، وتبين لاحقا أنه محمد سعيد الشمراني.
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إسبانيا تضبط غوّاصة محمّلة بطنين من الكوكايين
ضبطت الشرطة الإسبانية ، غوّاصة محمّلة بأكثر من طنين اثنين من مادة الكوكايين المخدرة، يوم أمس الأحد، قبالة ساحل ألدان. وأوضحت المصادر الأمنية الإسبانية، أن الشرطة تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت تلك الغوّاصة قد أبحرت من أمريكا الجنوبية بالمخدرات . وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن الشرطة احتجزت شخصين بعد أن رست الغواصة قبالة ساحل غاليسسيا في الشمال الغربي من البلاد، وأضافت أن شخصاً ثالثاً تمكن من الفرار، مشيرة إلى أن ثمة من يقول إن أولئك الأشخاص جميعهم يحملون الجنسية الإكوادورية. للمزيد في "يورونيوز": بالفيديو: مصادرة طنين من المخدرات من "القارب الغواصة" في كوستاريكا الشرطة الإسبانية تعتقل كولومبياً إتخذ من شعره المستعار خدعة لتهريب الكوكايين شاهد.. العثور على غواصة أرجنتينية فُقدت قبل عام وعلى متنها 44 شخصا يذكر أن خفر السواحل الأمريكي كان أوقف في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي مركبة بحرية شبيهة بالغواصة كانت تحمل كمية كبيرة من مخدرات الكوكايين والماريوانا. وأشار خفر السواحل الأمريكي حينها إلى أن المخدرات التي تمّ ضبطها تقدّر قيمتها في السوق بمبلغ يصل إلى 569 مليون دولار (516.5 مليون يورو)، وكانت كمية المخدرات عبارة عن 17 طنا و690 كيلوغراما من الكوكايين، و423 كيلوغراما من الماريوانا ، وجرت العملية في السواحل المقابلة لولاية كاليفورنيا، جنوب غربي الولايات المتحدة.
Euronews (Ar)
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جلسة محادثات ثنائية تجمع ميركل والسيسي في برلين
عقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جلسة محادثات ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم الأربعاء، في مقر المستشارية الاتحادية بالعاصمة برلين. ويأتي لقاء ميركل والسيسي بعد يوم من انعقاد القمّة السنوية الثالثة لمجموعة العشرين وأفريقيا في برلين والتي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين الطرفين من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في دول أفريقيا، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها. وأكدت ميركل للقادة الأفارقة خلال القمّة أن المستثمرين المحتملين في القارة السمراء يريدون من حكومات الدول التي يعتزمون العمل فيها أن بيئة يسود فيها الشفافية والثقة المتبادلة، مضيفة أن الشركات الألمانية المتوسطة الحجم تريد أن تعرف أين ستستثمر وضمن أية شروط. ويشار إلى أن السيسي كان نفى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مزاعم عن تفشي الفساد داخل مؤسسة الجيش وفي أوساط الحكومة، ووصف تلك المزاعم بأنها مجرد أكاذيب وادّعاءات غرضها تشويه الدولة يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو القائد السابق للجيش المصري ، وقد تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013، وشن حملة قمع واسعة ضد الاسلاميين فتم توقيف آلاف منهم ثم امتدت بعد ذلك لتشمل كل أطياف المعارضة غير الاسلامية والنشطاء والمدونين. للمزيد في "يورونيوز" ميركل في القاهرة ومكافحة الإرهاب أهم ملفاتها ميركل: التنحي عن رئاسة الحزب لن يضعفني على الساحة العالمية بدء قمة مجموعة العشرين بتحذيرات أوروبية وترامب يصف ميركل بصديقته العظيمة
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Euronews (Ar)
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محكمة بلجيكية تتعاطى مع 3 مذكرات اعتقال إسبانية بحق قادة كتالونيين كقضية واحدة
قررت محكمة بلجيكية، تحديد السادس عشر من الشهر القادم موعداً للنظر في مذكرتي اعتقال أصدرتها السلطات الإسبانية بحق اثنين من قادة إقليم كتالونيا الذي شاركوا في محاولة الانفصال الفاشلة عن إسبانيا خريف العام 2017. المحكمة التي تتوسط العاصمة بروكسل، أوضحت في قرارها الذي صدر اليوم الجمعة، أنه من المفيد النظر في مذكرتي الاعتقال المشار إليهما، إلى جانب مذكرة اعتقال أصدرتها إسبانيا بحق الرئيس الكاتالوني المقال كارلس بيجديمونت، وذلك بهدف الاستماع القضايا الثلاث معًا ليتمكنوا الزعماء الثلاثة من تقديم دفاع مشترك. ويعيش بيجديمونت في منفىً اختياري ببروكسل، منذ أن أفشلت السلطات الإسبانية محاولة الإنفصاليين الكتالونيين الحصول على استقلال الإقليم، ويواجه في إسبانيا اتهامات بالتحريض والتمرد وتبديد المال العام والعصيان وخيانة الأمانة، وقد أعلن أواخر الشهر الماضي أن المحكمة في بروكسل أرجأت النظر في مذكرة اعتقال أصدرتها مدريد بحقه، لمنتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. وكانت المحكمة العليا في إسبانيا أصدرت الشهر الماضي أحكاماً بالسجن لمدّة تتراوح بين 9 و13 عاما بحق تسعة من القادة المطالبين باستقلال كتالونيا، بعد أن أدانتهم بالتحريض على الفتنة بسبب دورهم في استفتاء الاستقلال عام 2017، والذي قالت إسبانيا إنه غير قانوني. وقال وزير الثقافة السابق في حكومة كتالونيا الانفصالية، توني كومين، في تصريحات أدلى بها داخل المحكمة عقب قرارها دمج ملفه مع ملف زميله وزير الصحة السابق لويس بويغ وملف بيجديمونت في قضية واحدة: "في إسبانيا لا يوجد أي احترام حقيقي لفصل السلطات". وأضاف: "مجلس أوروبا أخبر الدولة الإسبانية هذا الأسبوع بوجوب أن تنفّذ الإصلاحات اللازمة لضمان استقلال القضاء وإصدار التعديلات اللازمة لضمان عدم تسييس القضاء"، مضيفاً أن "مجلس أوروبا يعتبر أن واحدة من أكثر الهيئات القضائية تسييساً في أوروبا هي الإسبانية"، على حد تعبيره. وتقع كتالونيا في أقصى شمال الشرقي لاسبانيا وتفصلها جبال البرانس عن منطقة جنوب فرنسا التي ترتبطها بالإقليم علاقات قوية، وتعدّ كتالونيا إقليماً صناعياً وأحد أغنى المناطق في إسبانيا، ويرى الكثير من سكّان الإقليم أنهم أمّة مستقلة، لها لغتها الخاصة وهويتها المميزة، وفق ما يقول مؤيدو الانفصال . للمزيد في "يورونيوز": محكمة بلجيكية تؤجل النظر في مذكرة توقيف إسبانية بحق الرئيس الكاتالوني المقال إسبانيا: المحكمة العليا تصدّر أحكاماً بالسجن بحق 9 زعماء كتالونيين انفصاليين إسبانيا تمنع زعيم كاتالونيا السابق من انتخابات البرلمان الأوروبي
Euronews (Ar)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.