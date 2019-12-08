11 ملفا على أجندة لجنة مناقشة الحساب الختامى بـ"النواب" الأسبوع الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/2019 أعمالها، الأربعاء المُقبل، حيث تعقد اللجنة 6 اجتماعات خلال يومى الأربعاء والخميس المُقبلين، بواقع 3 اجتماعات عن كل يوم، تبدأها الأربعاء. ونستعرض فيما يلى أهم الملفات التى ستناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى:

ونستعرض فيما يلى أهم الملفات التى ستناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى: 1. النتائج الإجمالية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 2. نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة 3. نتائج تنفيذ السياسات والخطط التى أقرها المجلس الأعلى للأجور بشأن أجور العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة 4. موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019 Advertisements 5. حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2018/2019 6. موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 7. حساب ختامى موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للسنة المالية 2018/2019 فى ضوء الاختصاصات الموكلة إليها بشأن متابعة موقف المنح والقروض عن ذات السنة. 8. موقف الاستثمارات الحكومية من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 9. حساب ختامى موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2018/2019 10. موقف قضية الدعم من خلال حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 11. حساب ختامى موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2018/2019

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