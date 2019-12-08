مصرع 43 شخصا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ. ش .أ):
ارتفع عدد ضحايا الحريق الضخم الذي وقع بمصنع وسط العاصمة نيودلهي صباح اليوم الأحد إلى 43 شخصا وإصابة العشرات الآخرين بالاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة التي تصاعدت من موقع الحادث.
وأعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - عن أسفه لسقوط ضحايا جراء اندلاع الحريق، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووصف الحادث بـ"المروع"، كما أعرب عن تعاطفه مع عائلات الضحايا وذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحريق.
ولم تعرف على الفور أسباب اندلاع هذا الحريق الضخم الذي تمت السيطرة عليه في الوقت الحالي من قبل رجال الإطفاء وبواسطة نحو 30 سيارة إطفاء.
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