"لو الشقة مفيهاش عداد كهرباء".. 9 خطوات مهمة قبل شراء وحدة سكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من النصائح للمواطنين عند شرائهم أو استئجارهم وحدات سكنية جديدة او قديمة خاصة التي لا يوجد بها عدادات كهرباء.

وطالب الجهاز بتقديم طلبات لشركة الكهرباء لتوصيل أو تركيب عداد كهرباء للوحدات السكنية التابعة لهم سواء كانت منزلية او تجارية.

ولكي يتجنب أى مواطن عدم موافقة شركة الكهرباء التعاقد معه علي تركيب أى عداد لابد التأكد من مشروعية توصيل الكهرباء للعقار قبل شراء أو استئجار الوحدة.

وحدد الجهاز عددا من الخطوات المهمة التى يجب اتباعها قبل شراء وحدة سكنية او تجارية بالعقارات الجديدة، وذلك للتأكد من توصيل الكهرباء للعقار بشكل مشروع و بدون مخالفة لضمان الموافقة وبالتالي عدم اللجوء لتوصيل التيار بطريقة غير مشروعة ومن ثم يتعرض المواطن لتحرير محاضر سرقات التيار وتغريمه مبالغ ضخمة، وهى كالاتي:_

1. احصل على صورة من الترخيص الصادر من الحي او الوحدة المحلية ببناء العقار من صاحب العقاراو رقمة وتاريخه.

2. توجه إلى الحى التابع له العقار وتأكد من عدم مخالفة الدور الواقع به الوحدة السكنية لشروط البناء وحصول العقار علي شهادة المطابقة من الحي.

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3. اسأل الموظف المختص بالحى عن مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلى للعقار ورقم وتاريخ ترخيص البناء.

4.فى حالة عدم مخالفة العقار توجه إلى فرع شركة الكهرباء الواقع في نطاقها الجغرافي للعقار الذى ستقوم بشراء وحدة به.

5.تأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعقار) الوصلة الأرضي) و فى حالة التأكد من قيام صاحب العقار سداد قيمة المقايسة وان الشركة بصدد تنفيذها يمكنك استكمال اجراءات التعاقد على شراء او استئجار الوحدة.

6.بعد التعاقد على شراء او إستئجار الوحدة السكنية او التجارية توجه إلى فرع شركة الكهرباء وقدم طلب التعاقد على تركيب عداد للوحدة مرفقا به المستندات المؤيدة لحيازتك للوحدة مع باقي المستندات الاخري المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

7.قم بالتوقيع علي عقد تركيب العداد وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانونى.

8.تجنب استخدام الكهرباء بالوحدة لأي غرض قبل تركيب العداد ، حرصا علي عدم التعرض إلي تحرير محاضر سرقة تيار ضدك.

9.إذا كانت الوحدة السكنية أو التجارية المطلوب شرائها او استئجارها مركب بها عداد لابد من الإستعلام من فرع شركة الكهرباء عما إذا كان هذا العداد يخص مالك الوحدة أو المستأجر السابق أو المؤجر وكذا إذا كان العداد عليه مديونيات سابقة لم تسدد لتسويتها مع بائع او مؤجر الوحدة ، تلافيا لتحمل هذه المديونية ومن الأفضل التقدم بطلب للشركة لتغيير العداد الموجود والتعاقد علي عداد بإسمك .