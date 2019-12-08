حدث ليلًا| شوقي غريب يكشف رسالة السيسي للمنتخب.. وترامب يشكر إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

"المهمة ما خلصتش".. شوقي غريب يكشف عن رسالة السيسي إلى الفريق الأوليمبي

قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق هو "أكبر وسام على صدورنا ونفتخر أننا أولاد مصر".

وأضاف غريب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، اليوم السبت، أن الرئيس قال لهم: "المهمة لسّه ما خلصتش، ومستنيين منكم الكتير، ومحتاجين نحقق الحدث الرياضي الأكبر في طوكيو 2020".

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"آمنة ونظيفة".. الوزير: ملتزم بوعدي أمام السيسي بتطوير السكة الحديد (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه ملتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام المصريين والرئيس السيسي، بتطوير السكك الحديدية، وأن تكون "آمنة ومتطورة ونظيفة".

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نصف ساعة في القفص.. كواليس محاكمة الراقصة "جوهرة" بتهمة التحريض على الفسق

حجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "جوهرة" على حكم حبسها عام مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 28 ديسمبر الجاري؛ للحكم.

حضرت المتهمة صباح اليوم جلسة الاستئناف على حبسها في محكمة جنوب الجيزة، وأمر رئيس الدائرة أمن القاعة بالتحفظ عليها حتى انتهاء المحاكمة.

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نتنياهو يطالب بإعادة الانتخابات بينه وبين جانتس

طالب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اليميني المحافظ في إسرائيل بإجراء جولة انتخابات إعادة بينه وبين متحديه من تحالف "أزرق - أبيض" على خلفية المأزق السياسي الذي تمر به إسرائيل.

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كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي ليس مدرجًا في التفاوض مع الولايات المتحدة

قال سفير كوريا الشمالية لدى الولايات المتحدة كيم سونج اليوم السبت، إن مسألة نزع السلاح النووي من بلاده ليست مدرجة على مائدة التفاوض مع الولايات المتحدة..وأنه ليس هناك حاجة لمحادثات مطولة مع واشنطن حول هذا الموضوع.

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"صحته زي الفل".. ابنة أحمد شفيق تنفي مرضه

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نفت أميرة شفيق، ابنة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ما تردد عن إصابة والدها بوعكة صحية.

وكتبت أميرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم: "والدي بخير الحمد لله وصحته الحمد لله زي الفل.. ومتواجد في البيت".

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ترامب يشكر إيران بعد إفراجها عن مسجون أمريكي لديها

شكر الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران على "التفاوض الجيد" الذي أدى للإفراج عن محتجز أمريكي.

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انفراجة في أزمة أطباء التكليف.. الصحة ترسل خطابًا للنقابة لشرح النظام

قالت نقابة الأطباء، إنها تلقت اليوم خطابًا رسمياً من وزارة الصحة؛ يوضح قواعد التكليف المعدلة التي ستطبق على دفعة سبتمبر 2019.

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وزير الدفاع الأمريكي يرفض وصف هجوم القاعدة البحرية بـ"الإرهاب"

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أمس السبت؛ إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم الذي وقع أول أمس في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا والمتهم فيه سعودي بقتل ثلاثة أشخاص بأنه "إرهاب".

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مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نيران بالقرب من قصر الرئيس المكسيكي

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية؛ في نبأ عاجل لها؛ مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة المكسيكية.

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"بكيت من الصدمة".. كامل الوزير يكشف عن رسالة السيسي مع حفر أنفاق الإسماعيلية (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ماكينة حفر أنفاق الإسماعيلية تعطلت في أول يوم عمل، ما أصابه بصدمة كبيرة.

وأضاف الوزير خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى: "مع ناتج الحفر كان طالع الفايبر، راح على محطة فصل المكونات قفل المصافي الخاصة بالماكينة، وتعطلت في أول يوم، وصعبت عليا نفسي وبكيت من الصدمة لأن الناس تعبانة في الشغل".

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