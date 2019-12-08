بالخطوات.. ننشر شروط تغيير الدور العلوي لشقق الإسكان الاجتماعي (لفئة واحدة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إطلاق خدمة جديدة لتلقي طلبات التعديل من دور إلى دور أخر عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين.

وينشر الخليج 365 خطوات وشروط التحويل على النحو التالي:

شروط التحويل:

- عدم قيام العميل باستلام الوحدة السكنية المُخصصة له.

- يشترط توافر وحدات سكنية بالمشروع.

- يجب على العميل تقديم المُستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يجرى التعديل الدور الأخير للدور الأرضي.

- سداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا في أحد مكاتب البريد بواسطة صاحب الطلب بعد قبولة.

- لن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

خطوات التحميل:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg .

2- يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين، ثم اختيار طلبات واختيار طلب تعديل من دور إلى دور.

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3- بعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي "تحويل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير/ تحويل من الدور الأخير إلى الدور الأرضي".

4- يقوم المتقدم بكتابة سبب تعديل الدور ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على "تقديم"، بعد تجهيز المستندات الآتية:

- إحضار شهادتين من مستشفيين حكوميين معتمد بشعار الجمهورية مقيد بالحالة الصحية للمريض.

- للحالة المرضية لأحد من ذوي صاحب الطلب المقيم معه، يتم إحضار شهادة إدارية موقعة من موظفيين حكوميين معتمدة بشعار الجهورية "ختم النسر" تفيد بالإقامة الفعلية للمريض صاحب الإعاقة مع صاحب الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تظهر رسالة أنّه تم إنشاء الطب بنجاح، وأنّه يمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.

- يمكنك الضغط على "حالة الطلب" لمتابعة إذا كان مازال تحت الدراسة أو تم النظر به.

- بعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحص الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.

- بعد سداد الرسوم المقررة يتم رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على "إرسال".

- بعد النظر في حالة الطلب تصلك رسالة تفيد بأنّه تم قبول الطلب وتنفيذه بنجاح.