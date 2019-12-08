حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة مصحوبة بعواصف رعدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد منخفض جوي جديد بحيث تسقط الأمطار في السواحل وتمتد سريعا لمناطق الوسط والشمال تباعا. وتبقى البلاد حتى يوم الإثنين تحت تأثير المنخفض الجوي حتى ساعات الليل ثم ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء.

اليوم الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تمتد لباقي المناطق تدريجيا، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.

يحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، ويحذر من خطر قلة مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم الملامسة للسطح في القمم الجبلية.

ويكون الطقس باردا نسبياً وماطرا في معظم المناطق، في يوم الإثنين، وتهطل الأمطار خلال النهار في شمال ووسط البلاد وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية خصوصا في السواحل والسهل الساحلي، حيث يخشى من تشكل السيول في تلك المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا بشكل واضح في الجبال وتستمر الأمطار المتفرقة بالهطول في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية، وتكون نشطة أحيانا خصوصا في القمم الجبلية، ويحذر من خطر قلة مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم الملامسة للسطح في القمم الجبلية.

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في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة متفرقة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في الأربعاء، وتستقر الأجواء في مختلف المناطق، وتتحول الرياح إلى الوجه الشرقي، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل واضح.

في يوم الخميس، تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحيانا.