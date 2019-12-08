شكرا لقرائتكم خبر عن "التوغولية" تحدد موعد للانتخابات الرئاسية في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

حددت الحكومة التوغولية يوم 22 فبراير القادم موعدًا لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر أن يشارك فيها الرئيس الحالي فور نياسينغبي، بحثًا عن ولاية رئاسية رابعة.

وأفاد مرسوم رئاسي صادر عن الحكومة التوغولية أن الحملة الانتخابية ستفتتح في 6 فبراير وتنتهي في 20 من نفس الشهر، وستكون الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أول انتخابات تشارك فيها الجالية التوغولية بالخارج، وذلك بعد تصويت البرلمان شهر نوفمبر الماضي على قانون يسمح بذلك.

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وينتظر أن تصّوت قوات الدفاع والأمن التوغولية قبل 72 ساعة من موعد تصويت المدنيين، وهو تقليد دأبت عليه البلاد، وتقول السلطات إن الهدف منه "ضمان تأمين العملية الانتخابية".

وكانت عدد من أحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني قد دعت في 13 نوفمبر الماضي إلى إلغاء المسار الانتخابي، وفتح حوار من أجل إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ومراجعة اللائحة الانتخابية.

وقد صوّت البرلمان التوغولي خلال شهر مايو 2019 على تعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2005 م بالترشح لانتخابات.