شكرا لقرائتكم بسبب تركيا.. سياسي إيطالي ينبذ أشهر أنواع الشوكولاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن تركيا وبندقها دخلا على خط السياسة في إيطاليا، لا بل دفعا أحد السياسيين الإيطاليين إلى تغيير رأيه في أشهر أنواع الشوكولاته القابل للدهن عالمياً.

فقد كشف زعيم المعارضة اليميني في إيطاليا، ماتيو سالفيني، أنه لم يعد من محبي معجون الشوكولاتة الإيطالي الشهير "نوتيلا"، بعدما اكتشف أن مزيج الشوكولاته والبندق القابل للدهن يحتوي على مكسرات تركية، وليس إيطالية.

سيلفي مع الشوكولاته

وكان سالفيني، الذي يرأس حزب "الرابطة الشمالية" القومي، نشر في السابق صور سيلفي له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتناول خبزاً مغطى بمعجون "نوتيلا"، التي تنتجها شركة "فيريرو" الإيطالية.

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صور قديمة لسالفيني يحمل شطيرة خبز عليها معجون "نوتيلا" (أرشيفية)

لكن خلال تجمع شعبي الخميس في مدينة رافينا شمالي إيطاليا، قال سالفيني إنه غيّر رأيه في المنتج. وأضاف: "اكتشفت أن نوتيلا تستخدم مكسرات تركية، وأفضِّل أن أساعد الشركات التي تستخدم منتجات إيطالية، أفضِّل تناول الطعام الإيطالي ومساعدة المزارعين الايطاليين"، وذلك بعدما اقترحت عليه امرأة وسط الحشد أن يتناول شطيرة "نوتيلا" ليحصل على بعض الدفء.

في المقابل، لم تدل شركة "فيريرو" بتعليق على تصريحات سالفيني.

يذكر أن هذه الشركة، التي تتخذ من مدينة ألبا مقراً لها، هي أحد أكبر مشتري البندق في العالم، إلا أن الإنتاج الإيطالي لا يكفي متطلبات تصنيع "نوتيلا".

ويُعرف عن حزب "رابطة الشمال"، التي يرأسها سالفيني والتي اتخذت شعار "الإيطاليون أولا"، دفاعها عن المنتجات المصنَّعة في إيطاليا.

صور نشرها سابقاً سالفيني تعبيراً عن حبه لـ"نوتيلا"