لفتت مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستالينا جورجييفا، بعد محادثة هاتفية أجرتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أنّ "الرئيس وأنا اتّفقنا على أنّ النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل حاسم على تعزيز دولة القانون ونزاهة السلطة القضائية، وعلى خفض المصالح الشخصيّة في الاقتصاد".
وأكّدت في بيان، أنّ "من الضروري ضمان المكتسبات الّتي تحقّقت على صعيد تطهير النظام المصرفي واسترداد التكاليف الكبيرة الّتي تكبّدها دافع الضرائب جراء قرارات المصارف". وأعلنت التوصُّل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضًا بقيمة 5,5 مليار دولار، لتنشيط اقتصادها الّذي يعاني من صعوبات. وأوضحت أنّ "تنفيذ القرض يرتبط بمجموعة من الإجراءات المسبقة، بينها تعزيز استقلاليّة القضاء ومكافحة الفساد".
وأشادت جورجييفا بـ"التقدّم المثير للإعجاب الّذي حقّقه زيلينسكي وحكومته في الأشهر الأخيرة، من أجل دفع الإصلاحات والمضي في السياسات الاقتصادية السليمة".
كما سيتوجب أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق والدول الأعضاء، على القرض الممتد لثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد توصل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضا بـ5,5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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