سلطات كوريا الشمالية أجرت تجربة هامة بموقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنّ "متحدّثًا باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية، أعلن أنّه تمّ إجراء تجربة هامّة جدًّا في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية".
وأوضح المتحدّث أنّ "نتائج التجربة الأخيرة سيكون لها تأثير هام على تغيير الموقف الاستراتيجي لكوريا الشمالية".
وتأتي التجرية الأخيرة في الوقت الّذي تُكثّف فيه بيونغ يانغ ضغوطها قبل المهلة النهائية الّتي حدّدتها للولايات المتحدة الأميركية نهاية هذا العام، لتقديم عرض جديد لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم حونغ أون، قد وافق على إغلاق موقع سوهي خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في بيونغ يانغ، كجزء من إجراءات بناء الثقة.
وعقد كيم أيضًا ثلاث قمم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ حزيران من عام 2018، دون أن يتمّ إحراز أيّ تقدّم في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي.
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