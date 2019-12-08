رأى مصادر رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "المعطيات المتتالية تؤكّد أنّ هناك مشكلة في الغطاء السنّي للمدير العام لشركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة المقبلة".
ولفتت إلى أنّ "المزاج حيال تأييد الخطيب يبدو أنّه يتّجه إلى السلبيّة أكثر منه إلى الإيجابية، والساعات المقبلة ستكون حاسمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رؤساء الحكومات السابقين للشرق الأوسط: هناك مشكلة بالغطاء السني للخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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