مصادر رؤساء الحكومات السابقين للشرق الأوسط: هناك مشكلة بالغطاء السني للخطيب

رأى مصادر رؤساء الحكومات السابقين ​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​ و​نجيب ميقاتي​، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "المعطيات المتتالية تؤكّد أنّ هناك مشكلة في الغطاء السنّي للمدير العام لشركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ لتولّي رئاسة الحكومة المقبلة".

ولفتت إلى أنّ "المزاج حيال تأييد الخطيب يبدو أنّه يتّجه إلى السلبيّة أكثر منه إلى الإيجابية، والساعات المقبلة ستكون حاسمة".