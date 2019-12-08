شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بزراعة البرلمان: قانون نقابة الفلاحين ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون انشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المتوقع خروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالى يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالفلاح وقضايا الزراعة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وهذا بدوره ينعكس على عدم ظوهر كيانات موازية قد تكون سببا فى عدم تقديم الخدمة المطلوبة للمزراعين.

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وأشار عضو اللجنة، إلى ان التشريع الجديد وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، بالإضافة إلى أنه ضمن المشاركة القانونية للفلاح فى أى أمر يخص الزراعة سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.

وأكد تمراز، أن التشريع الجديد يساهم فى تقديم كافة أنواع الدعم للفلاح من خلال إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، بالإضافة لتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.