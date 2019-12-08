بيونج يانج تجري "اختبارا مهما" بموقع إطلاق أقمار صناعية

أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، تنفيذ اختبار "مهم للغاية" بموقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية الفضائية.

وقال المتحدث باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية، إن "نتيجة الاختبار بموقع إطلاق الأقمار الصناعية ستستخدم لتحسين موقفنا الاستراتيجي"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وذكرت الوكالة أن الأكاديمية، التي أجرت الاختبار، السبت، أبلغت اللجنة المركزية للحزب الحاكم بـ"النتائج الناجحة" للاختبار.

ولم تكشف الوكالة طبيعة الاختبار أو ما تم اختباره، لكن الموقع سبق استخدامه لإطلاق الصواريخ في الفضاء.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على عملية اختبار جديد "لقاذفة صواريخ حجمها كبير جداً"، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم أكد خلال إشرافه على العملية "ضرورة تطوير كثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي من أجل الجيش هذه السنة".





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ونشرت الوكالة صوراً للزعيم الكوري الشمالي بمعطف أسود ومبتسماً، وهو يحضر هذا الاختبار ويحييه الجنود.

وفي صورة أخرى تظهر إحدى القذيفتين بعد إطلاقها في السماء السوداء وسط لهب، مصدره نظام إطلاق مثبت على شاحنة تقل أربع مدفعيات.

وقالت الوكالة إن هذا الاختبار "كان هدفه تقييم" القدرات القتالية للمنظومة "أخيراً"، موضحة أنه "أثبت التفوق العسكري والتقني لمنظومة الأسلحة وإمكانية الاعتماد عليه".

وجاء إطلاق القذيفتين بينما ما زالت المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، في مأزق.



وأكد مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونغ، السبت، أن نزع السلاح النووي، خارج المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن "الحوار المستدام والجوهري" الذي سعت إليه الولايات المتحدة كان "خدعة" تتناسب مع أجندتها السياسية الداخلية.

وتابع: "لسنا بحاجة لإجراء محادثات مطولة مع الولايات المتحدة حالياً، ونزع السلاح النووي أصبح خارج مائدة التفاوض".

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة كبيرة بكوريا الشمالية، إن على الولايات المتحدة التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج، من أجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حالياً.

وقالت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية، للصحفيين، بعد اجتماع مع مسؤولين روس: "سيكون من المستحيل عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي، إذا ظل على موقفه الراهن تجاه كوريا الشمالية"، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.