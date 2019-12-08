عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تصريحات سفير كوريا الشمالية.. ترامب قلق من تدخل كيم في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، مشيرا إلى أن تصرف بيونج يانج بعدوانية سيكون مفاجئا له.



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وأضاف ترامب للصحفيين ”سنرى ما سيكون عليه الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية“، وذلك بعد أن قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة أمس السبت، إن مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية فلوريدا ”تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون مفاجئا لي“.

وتابع ”هو يعلم أن أمامي انتخابات مقبلة، لا أعتقد أنه ينوي التدخل فيها لكن سيكون علينا الانتظار لنرى، أعتقد أنه يتطلع لأن يرى شيئا يحدث. العلاقة جيدة جدا لكن هناك بعض العداء، لا شك في ذلك“.