عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: علاقتنا بالسعودية استراتيجية ونراقب إيران

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت، إن لواشنطن علاقة استراتيجية مع السعودية، مؤكداً أن بلاده تراقب إيران عن قرب وتتجهز لأي احتمال.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن إيران تنشر الفوضى والاضطراب عن طريق وكلائها في اليمن.

وأضاف إسبر، خلال كلمة في منتدى ريجان الوطني للدفاع، أن على بلاده مواصلة التجهيز للمواجهات في الأرض والجو والبحر وأيضا الفضاء.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يعيش تحت ضغط كبير، لافتا إلى أنه من الجيد أن الشعب الإيراني يتظاهر مطالبا بحقوقه.

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وفي السياق نفسه، أكد أن العراقيين خرجوا في مظاهرات احتجاجية في الشارع مطالبين بإنهاء النفوذ الإيراني في بلادهم.

وعلى الساحة السورية، شدد إسبر على أن استراتيجية واشنطن هي التأكد من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وعن الهجوم بقاعدة بينساكولا للبحرية الأمريكية في فلوريدا، قال إسبر إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار هجوم أحد الطلبة السعوديين بأنه "إرهاب".

وألمح إلى أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم، في الهجوم الذي أودى بحياة أشخاص بينهم مطلق النار وإصابة 7 بينهم 2 من قوات الأمن.

وقالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن المشتبه به نشر على ما يبدو انتقادا لحروب الولايات المتحدة ونقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.