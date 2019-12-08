وكيل إسكان البرلمان: تعديلات البناء الموحد عالجت قصور القانون الحالى جذريا

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وأوضح المغازى، أن التعديلات سيكون لها دور بارز فى تفعيل اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وبالتالى يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات، والحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.
وأكد وكيل اللجنة، أن التعديلات الهدف منها التيسير على المواطنين بشأن استخراج تراخيص البناء، ولهذا نصت على مد فترة إصدار تراخيص البناء للتخفيف على كاهل المواطنين، ومنعت تغيير نشاط الوحدات السكنية، وذلك من خلال تغليظ العقوبات فى حال المخالفة، خاصة وأن هذا الأمر تسبب فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة جدا.
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