بعد تعيينهم.. 8 اختبارات تواجه النواب الجدد لمحافظ القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عدد من الملفات تنتظر النواب الجدد لمحافظة القاهرة، والذين شملتهم حركة المحافظين الجديدة الأسبوع الماضي.

وشملت حركة المحافظين الجديدة تغيير 2 من نواب محافظ القاهرة هما اللواء أحمد فؤاد، نائب المنطقة الجنوبية، لتحل محله جيهان عبدالمنعم، مسئولة مشروعات البنية التحتية بمجلس الوزراء، والعميد محس صلاح، نائب المنطقة الشمالية، ليحل محله الدكتور حسام فوزي، أستاذ الهندسة.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي أبرز الملفات التي تنتظر النواب الجدد والتي شكلت تحديات لسابقيهم:

1- الإشغالات والباعة الجائلين

تمثل عملية التصدي للإشغالات وحل أزمات الباعة الجائلين أحد أبرز التحديات أمام نواب محافظ القاهرة الجدد، حيث تواصل المحافظة بمناطقها الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية)، بشكل يومي بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة إشغالات الباعة الجائلين من مختلف ميادين وشوارع العاصمة.

2- البناء المخالف

تخوض أحياء المحافظة حربا شرسة ضد عمليات البناء المخالف في المناطق الأربع، ورغم ذلك تتواصل المخالفات في الوقوع خاصة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بسبب ضمهما الكثير من المناطق العشوائية وغير المخططة، ويمثل القضاء على المخالفات القائمة ووأد أي مخالفات جديدة في المهد من أبرز التحديات التي تواجه نواب المحافظ الجدد.

3- تطبيق قانون التصالح

بدأت محافظة القاهرة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ 5 أشهر تقريبًا لتنتهي فترة تقديم طلبات التصالح في 8 يناير القادم، ورغم ذلك لم تحدد محافظة القاهرة حتى الآن سعر متر التصالح، وتواجه المحافظة مشكلة تتعلق بعزوف المواطنين المخالفين عن التقدم بطلبات للتصالح، الأمر الذي سيترتب عليه أزمات عديدة في آلية التعامل مع المخالفين بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

4- النظافة

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تع مشكلة القمامة من المشكلات الكبيرة التي تواجه نواب المحافظ الجدد خاصة أن المنطقة الشمالية للمحافظة شهدت فيها 6 أحياء من أصل 8 أزمات سابقة كان آخرها امتناع عمال النظافة عن العمل في شهر يونيو الماضي وتراكم القمامة في الشوارع، وتستهدف منظومة النظافة الحكومية الجديدة والتي طبقت في الكثير من أحاء القاهرة إحلال شركات محلية محل الشركات الأجنبية التي تخرج من العمل نتيجة انتهاء فترة التعاقد معها، إلا أن ذلك ياتي في ظل معاناة هيئة نظافة القاهرة من عجز في الأفراد والمعدات لتطبيق المنظومة الجديدة بكفاءة دون وقوع أية مشكلات.

5- استرداد أراضي الدولة

تعتبر مشكلة التعدي على أملاك الدولة من أكبر المشكلات التي تواجه محافظة القاهرة والحكومة الحالية، وبدأت الحكومة عدة موجات لاسترداد الأراضي وصلت للموجة الـ14 التي تتم حاليًا واحتلت محافظة القاهرة فيها المركز الأول بين المحافظات الأخرى بـ 27.5 مليون متر مربع، ورغم ذلك توجد الكثير من التعديات التي لم يتم التعامل معها حتى الآن كما أنه يوجد تباطؤ في عملية تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة التي أعلنت عنها الحكومة.

6- العشوائيات

تعتبر محافظة القاهرة الأكبر فيما يتعلق بمشكلة انتشار المناطق العشوائية حيث تضم 109 مناطق مقسمة بحسب درجات الخطورة والتخطيط يعيش في هذه المساحة التي تمثل 40% من المساحة الحضرية للعاصمة 4 ملايين مواطن.

وتبذل القاهرة جهودًا كبيرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان لنقل 50 ألف نسمة تمثل المناطق الخطرة والمهددة لحياة المواطنين إلى مناطق سكنية جديدة، وتعد منطقة حكر السكاكيني من مناطق الخطورة من الدرجة الأولى وتقع في المنطقة الشمالية للمحافظة إلى جانب عدة مناطق في المنطقة الجنوبية منها عين الصيرة ومنطقة المدابغ وسور مجرى العيون.

7- زيادة الإيرادات

يعتبر تعظيم موارد المحافظات والأحياء من أهم الأهداف التي ترتكز عليها وزارة التنمية المحلية في السنوات القادمة وذلك في إطار خطة الدولة لنشر اللامركزية، ورغم ذلك ارتفع العجز الإجمالي في موازنة الإدارة المحلية للعام المالي (2019 - 2020)، إلى 136 مليارًا و275 مليونًا و293 ألف جنيه مقابل 125 مليارًا و701 مليون و797 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي الموارد للمحافظات 17 مليارًا و876 مليونًا و418 ألف جنيه فيما بلغت المصروفات 154 مليارًا و151 مليونًا و711 ألف جنيه وذلك بالنسبة لموازنة العام المالي الحالي، فيما كانت الإيرادات خلال العام المالي السابق 11 مليارًا و487 مليونًا و798 ألف جنيه، في حين كانت المصروفات 137 مليارًا و189 مليونًا و595 ألف جنيه.

8- التوكتوك

رغم جهود محافظة القاهرة في ملف التوكتوك إلا أنها لاتزال غير متناسبة مع المشكلة على أرض الواقع، فالتوكتوك يملأ شوارع المحافظة ومدنها الرئيسية رغم وجود توجهيات حكومية بحظر سير التوكتوك في المدن والعواصم ومصادرة غير المرخص منه.