"الاقتصادية" تحاكم جمال اللبان بتهمة الاتجار فى العملة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة 3 بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص.

وطالب حسنى محمد رشاد، محامى المتهم خلال الجلسة السابقة، تأجيل نظر القضية للاطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، ووافقت المحكمة على طلبه وأجلت القضية لجلسة اليوم.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

يذكر أن "اللبان" اتُهم في قضية رشاوى جنسية ومالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه، كما عُوقب بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ يقدر بـ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.