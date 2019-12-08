مصرع ربة منزل سقطت من الدور الثالث بأرض اللواء.. والنيابة تأمر بنقل الجثة للمشرحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقت ربة منزل - تبلغ من العمر 55 عامًا- مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة أرض اللواء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وانتهى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، من إجراء معاينة تفصيلية ومناظرة لموقع الحادث، بعد إبلاغهم مباشرة بسقوط سيدة من الطابق الثالث بمنطقة أرض اللواء.

فيما أكد عدد من شهود العيان، أن الضحية تدعى "صباح" وتقيم صحبة ابنتها وزوج ابنتها، بذات العقار مسرح الواقعة.

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واصطحب رجال المباحث ابنة الضحية وزوجها للاستماع إلى أقوالهما، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغًا يفيد مصرع ربة منزل عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بعدة كسور وجروح.

وجاري تكثيف التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، سواء بوجود شبهة جنائية أم لا، وقد حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.