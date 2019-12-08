سقوط هارب من حكم بقضية "سلاح" بمدخل الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط هارب من حكم قضائي في قضية "سلاح"، بمدخل مدينة الشروق.

البداية أثناء تواجد النقيب نديم ندا، ضابط مباحث مكتب المساكن بارتكاز الشروق بطريق السويس، وتمكنه من ضبط "محمد. ا"، عاطل، مقيم بالعمرانية، والهارب من حكم بالقضية رقم ١٤٦٣١ لسنة ٢٠١٣، جنايات قسم العمرانية، بالسجن ٥ سنوات "سلاح".

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعقيد هاني القطان، مفتش المباحث، اعترف بصحة الحكم.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.