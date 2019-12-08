مصرع 4 وإصابة آخرون في طلق ناري قرب القصر الرئاسي بالمكسيك

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، في حادث طلق ناري قرب القصر الرئاسي بالمكسيك، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في خبر عاجل لها.

وسنوافيكم بالتفاصيل أولًا بأول ناري قرب القصر الرئاسي بالمكسيك، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في خبر عاجل لها.وسنوافيكم بالتفاصيل أولًا بأول

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