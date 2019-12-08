عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 4 قتلى في إطلاق نار قرب قصر الرئاسة بالمكسيك

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قتل 4 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة المكسيكية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل المسلح دخل إلى مبنى صغير بجوار القصر، وقام شخصان في المبنى بتوبيخه فبدأ في إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 2 آخرين.

ووصل أكثر من 100 ضابط شرطة وسرعان ما طوقوا الشارع، وأطلقت النار على المسلح، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وقال المسعفون إنهم عثروا على المسلح ميتاً مع شخصين آخرين، فيما توفي واحد من ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح، وهو في طريقه إلى المستشفى.

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وأكدت وسائل الإعلام أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لم يكن موجوداً بالقصر، وكان في جنوب شرق المكسيك.

ويقع المبنى في شارع ضيق يفتح على مدخل القصر الوطني، يستخدمه الموظفون الحكوميون والصحفيون يومياً.

يذكر أن المكسيك عانت من انتشار أعمال العنف على مدى سنوات، ويرجع ذلك لحد كبير إلى انتشار العصابات الإجرامية التي تجني أموالها من خلال المخدرات وعمليات الخطف والابتزاز.

ويقتل نحو 100 شخص يومياً في البلاد، التي سجلت أكثر من 36 ألف جريمة قتل العام الماضي.

وتأتي أحداث العنف هذه بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لتصنيف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها منظمات إرهابية.