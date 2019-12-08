شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مسيّرة تستهدف منزل مقتدى الصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عواصم)

كشفت حكومة محافظة النجف العراقية تفاصيل استهداف منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منقطة الحنانة، بطائرة مسيرة في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت).

وقال محافظ النجف لؤي الياسري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد رضا الحيدري: إنه في في الساعة 3:40 فجراً تم توجيه مقذوف من طائرة مسيرة محلية الصنع قادمة من الأحياء الشمالية في النجف، وألقته على منزل مقتدى الصدر.

وقال الحيدري إن القيادة العراقية أكدت أنه لم تخترق أي طائرة مسيرة أجواء العراق، في إشارة إلى أن الاستهداف جاء من داخل العراق.

وكانت طائرة مسيّرة استهدفت أمس منزل رجل الدين الشيعي الذي نزل مؤيدوه إلى الشارع لـ«حماية» المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، بحسب ما أكد مصدر في التيار الصدري.