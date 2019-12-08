شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة باحث أمريكي بعالم إيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن، طهران)

أعلن الرئيس دونالد ترمب أمس (السبت)، الإفراج عن أمريكي كان مسجونا في إيران، فيما أفاد وزير خارجية الملالي جواد ظريف أن طالب دراسات عليا أمريكي من خريجي جامعة برينستون ستتم مبادلته بعالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.

وقال إن بلاده ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني. وأضاف ظريف على «تويتر»: «سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني وشي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا، نشكر جميع من شارك في الأمر، خصوصا السفارة السويسرية».