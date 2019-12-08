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ممثلة الأمم المتحدة فى العراق تدين الهجمات على المتظاهرين السلميين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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ممثلة الأمم المتحدة فى العراق تدينالهجمات على المتظاهرين السلميين

الأحد 8 ديسمبر 2019

أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جانين بلاسخارت، بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين فى العراق .

 

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وقالت بلاسخارت -فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت- "إننا ندين عملية إطلاق النار على المتظاهرين العزل فى وسط بغداد ليلة الجمعة الماضية؛ ما ترك عددا مرتفعا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الأبرياء"، وأضافت "إن قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملاً وحشياً ضد شعب العراق".

 

وشددت على وجوب تحديد هوية المسلحين وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير، مناشدة القوات الأمنية العراقية ببذل كل جهد لحماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التى تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة.

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