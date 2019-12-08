الولايات المتحدة تتعهد بشطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب

الأحد 8 ديسمبر 2019

أكد مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض روبرت أوبراين، أن بلاده حريصة على شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.



وبحسب "موقع روسيا اليوم"، أعلنت الخارجية السودانية فى بيان لها أن ملف شطب السودان من القائمة السوداء نوقش خلال اجتماع عقد اليوم فى البيت الأبيض بين مستشار الأمن القومى الأمريكى ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، مضيفة أن أوبراين أكد أن "الولايات المتحدة حريصة على معالجة هذا الملف فى أسرع الآجال".

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ولفت البيان وفق لما نشره "روسيا اليوم"، إلى أن المستشار الأمريكى رحب بحمدوك وقال إنه "يتابع" تطورات الوضع فى السودان، مشيرا إلى أن أوبراين نقل أثناء اللقاء دعم الرئيس دونالد ترامب للحكومة السودانية الانتقالية "حتى يتحقق التحول الديمقراطى المستدام" فى البلاد.

وتابع "روسيا اليوم":"كما تناول الاجتماع أيضا ملف سد النهضة، حيث أبدى أوبراين، حسب الخارجية السودانية، حرص ترامب على إيجاد صيغة توافقية تخدم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء".

وأدرجت الخارجية الأمريكية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، ويقضى هذا القرار بفرض عقوبات بينها حظر بيع السلاح للسودان وفرض القيود على أنشطة مصارفه.