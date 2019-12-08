شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: يجب تحديد هوية قاتلي المتظاهرين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: "إن القتل المتعمد للمتظاهرين العزل على يد عناصر مسلحة ليس سوى عمل وحشي ضد شعب العراق".
وأضافت: "يجب تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".
وحثت الجيش العراقي "على ألا يدخر جهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تقوم به عناصر مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة".
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