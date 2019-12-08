شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: يجب تحديد هوية قاتلي المتظاهرين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

دعت الأمم المتحدة، أمس السبت، إلى توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين السلميين في العراق، وذلك على خلفية مقتل 16 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون مجهولون على ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: "إن القتل المتعمد للمتظاهرين العزل على يد عناصر مسلحة ليس سوى عمل وحشي ضد شعب العراق".

وأضافت: "يجب تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".

وحثت الجيش العراقي "على ألا يدخر جهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تقوم به عناصر مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة".