شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 في انفجار مبنى سكني بسلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل
ولايزال شخص مفقودا بعد الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في بريسوف ثالث أكبر مدينة في سلوفاكيا.
وقع الانفجار بعيد منتصف الليل، في طابق علوي بالمبنى وانتشرت النار سريعا. و استغرق الأمر حتى صباح اليوم السبت ليخمد رجال الإطفاء الحريق.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لايزال خطرا على فرق الإنقاذ دخول الطوابق العليا من المبنى جراء الضرر الهائل.
وشارك جنود الجيش ومروحيات في جهود الإنقاذ. وجرى إنقاذ العديد من الأشخاص الذين فروا إلى الشرفات وسطح المبنى.
وقال أحد كبار مسؤولى الإطفاء الإقليميين، إن الانفجار قد يكون نتج عن شبكة غاز جديدة جرى تركيبها بشكل غير صحيح قبل عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 في انفجار مبنى سكني بسلوفاكيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.