الجزائريون في الخارج يصوتون لاختيار رئيس جديد

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وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على هذا الاستحقاق من بدايته إلى نهايته، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء الانتخابات «بكل نزاهة وفي أحسن الظروف».
ويخوض السباق الرئاسي في الجزائر كل من عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالمجيد تبون المرشح الحر، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعزي الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
تجدر الإشارة إلى أن العملية الانتخابية خارج الجزائر ستستمر إلى 12 ديسمبر 2019.
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