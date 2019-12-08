شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يستبق «الاستشارات النيابية» بـ«بوسطة الثوار» والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت صباح أمس السبت من دوار كفررمان «بوسطة الثوار»، التي حملت العديد من المحتجين، رافقهم موكب سيارات في اتجاه مدينة طرابلس، ورفعت على البوسطة والسيارات الأعلام اللبنانية، وحطت القافلة في جل الديب آتية من بيروت وساحة الثورة في ساحة الشهداء، وانضم المشاركون إلى المتواجدين قرب جسر جل الديب ونظموا حلقات الدبكة وسط رفع شعارات ومطالب الثورة.

وفيما تتجه الأنظار إلى التحركات والتظاهرات في الشارع اللبناني، والتي تعود اليوم بزخم أكبر من الأيام السابقة، لا سيما قبل موعد الاستشارات النيابية المقررة يوم الإثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، لمعرفة كيف سيتم التعاطي مع المرشح لرئاسة الحكومة، سمير الخطيب، في حال تمت تسميته، انطلقت أمس تظاهرة إلى مصرف لبنان في شارع «الحمرا» وسط بيروت، وأخرى نسائية باتجاه ساحة التحرير.

» حكومة إنقاذ

ودعا المتظاهرون إلى الخروج من أجل حكومة إنقاذ مؤقتة ومصغرة بصلاحيات تشريعية واستثنائية، مستقلة عن كل قوى السلطة الحالية وجميع أشكال التدخلات الخارجية، تنهي سياسات الإفقار والإذلال والتجويع وتنتهج سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة.

وبالتزامن نظمت مجموعة شباب حملة لجمع التبرعات أمام مصرف لبنان، تهدف لاستقبال المساعدات كي يعاد توزيعها على العائلات المحتاجة على شكل حصص غذائية وثياب لفصل الشتاء. ودعا شباب المجموعة القادرين على التبرع أو من لديه أسماء عائلات بحاجة لمساعدة للتواصل مع بريد صفحة «مجموعة شباب المصرف».

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطلاب دعوا إلى ضرورة تشكيل حكومة مستقلة واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ونددوا بالسياسة التربوية وبتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

» الاستشارات النيابية

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ويستعد المتظاهرون لتصعيد تحركاتهم لمواكبة الاستشارات النيابية الملزمة، يوم غد الإثنين، مع أحاديث عن تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية.

ويرفض المحتجون هذه التسوية لأنها برأيهم ستؤدي إلى حكومة، شبيهة بالحكومات السابقة، وبالتالي يصرون على تشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.

وفي شمال لبنان خرجت تظاهرة طلابية حاشدة في شوارع البداوي الرئيسية والفرعية، حيث عمد المتظاهرون إلى إغلاق المدارس الرسمية كافة إضافة إلى الثانوية والمعهد الفني في المنطقة، كما تم إغلاق الأوتوستراد الدولي لبعض الوقت، لاسيما أن معظم المؤسسات التربوية تقع على جانبي الأوتوستراد بخاصة مجمع المدارس والمهنية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المنافذ كافة، وبالتالي ازدحام السير.

» رسائل مكتوبة

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري: إن الحريري وجه رسائل مكتوبة لزعماء بريطانيا وألمانيا وإسبانيا أمس السبت طالبا منهم المساعدة في تأمين مستلزمات الاستيراد. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية أدت إلى نقص في العملة الصعبة وإعاقة الواردات.

ووجه الحريري الجمعة أيضا رسائل لزعماء السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر طلبا للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.