قصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق 3 صواريخ من القطاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح الأحد، عدة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، في تصريحات صحفية، أن "الغارات استهدفت بعدد من الصواريخ موقعين شمالي غزة، ما خلف أضراراً مادية دون وقوع إصابات، إضافة إلى عدة مواقع غربي القطاع".

وقالت مواقع إلكترونية مقربة من حماس، إنه "تم إطلاق نيران المضادات الأرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال غاراتها على شمال قطاع غزة".

وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل عن التصدي لـ3 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه أراضيها، وتصدت لها منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.