ترامب: كيم لا يرغب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

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رويترزالأحد 2019/12/8 02:22 ص بتوقيت أبوظبي
دونالد ترامب وكيم جونج أون
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه لا يعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رغبة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.
وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، قبل توجهه إلى ولاية فلوريدا: "هو يعلم أن أمامي انتخابات مقبلة. لا أعتقد أنه ينوي التدخل فيها".
وتابع: "لكن سيكون علينا الانتظار لنرى.. أعتقد أنه يتطلع لأن يرى شيئاً يحدث. العلاقة جيدة جداً لكن هناك بعض العداء. وتصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون مفاجئاً لي".
وحول ما قاله سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، السبت، إن "مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، قال ترامب: "سنرى ما سيكون عليه الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية".
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