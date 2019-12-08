عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدمير 4 أنفاق والعثور على 45 عبوة ناسفة بكركوك شمالى العراق

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، السبت، تدمير أربعة أنفاق وثلاثة كهوف فى محافظة كركوك شمالى العراق.

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وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "خلال المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر والتى انطلقت اليوم فتشت وحدات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فى كركوك 45 قرية، وعثرت فيها على أربعة أنفاق وثلاثة كهوف"، مشيرة إلى أنه تم تفجيرها.

وأضافت أنه تم العثور على 45 عبوة ناسفة، جرى تفجيرها، فضلا عن ضبط دراجة نارية، لافتة إلى أن القوة ألقت القبض على اثنين من المطلوبين.