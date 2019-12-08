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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق 3 صواريخ من القطاع
الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
شنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح الأحد، عدة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر، في تصريحات صحفية، أن "الغارات استهدفت بعدد من الصواريخ موقعين شمالي غزة، ما خلف أضراراً مادية دون وقوع إصابات، إضافة إلى عدة مواقع غربي القطاع".
وقالت مواقع إلكترونية مقربة من حماس، إنه "تم إطلاق نيران المضادات الأرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال غاراتها على شمال قطاع غزة".
وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل عن التصدي لـ3 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه أراضيها، وتصدت لها منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون وقوع إصابات.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.
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