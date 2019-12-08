افادت قناة "الميادين" بان "الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت موقعاً للفصائل الفلسطينية شرق جباليا"، مشيرة الى "سماع دوي انفجار في المناطق الشمالية الشرقية ​لقطاع غزة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطائرات الاسرائيلية تستهدف موقعاً للفصائل الفلسطينية شرق جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.