افادت قناة "الميادين" بان "الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت موقعاً للفصائل الفلسطينية شرق جباليا"، مشيرة الى "سماع دوي انفجار في المناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الطائرات الاسرائيلية تستهدف موقعاً للفصائل الفلسطينية شرق جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.